ВСУ не получили дроны из-за ошибочного перевода денег

Ошибочный перевод 3 млн гривен сорвал поставки дронов ВСУ в Сумскую область
Reuters

Поставки комплектующих для украинских дронов в Сумскую область не состоялись из-за ошибочного банковского перевода почти трех миллионов гривен (5,7 млн рублей). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

Уточняется, что в рамках контракта на закупку комплектующих для дронов 5 июня украинская воинская часть перевела 10 074 900 гривен (19 ,5 млн рублей) компании ТОВ «КБ АТЕЙ». В этот же день по ошибке был сделан перевод 2 999 763 гривен (5,7 млн рублей) на счет другой фирмы ТОВ «АТЕЙ Технолоджи» из-за похожих названий.

Как пишет агентство, директором и единственным владельцем «АТЕЙ Технолоджи» значится Егор Голявко. В 2024 году его фирма сотрудничала с немецкой Halblech Impex GmbH, которая занимается поставками комплектующих для беспилотников. Ее директором является Виталий Подвиженко, учредивший ТОВ «КБ АТЕЙ» после того, как прекратил партнерство с Голявко.

После обнаружения ошибки Подвиженко связался с Голявко. Собеседник дал обещание заняться вопросом позднее, однако на следующий день Голявко заявил, что деньги не получал и пообещал решить этот вопрос. С тех пор он перестал выходить на связь.

В результате поставки беспилотников были сорваны, что свою очередь могло поставить под угрозу жизнь украинских военных на фронте в Сумской области, пишет РИА. По факту произошедшего следователи завели дело о мошенничестве, а суд позднее постановил арестовать средства на счетах Голявко.

В конце июля на Украине задержали военного за хищения на закупке дронов для ВСУ.

Ранее на Украине предъявили обвинения по делу о «золотых яйцах» минобороны.

