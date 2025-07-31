На Украине военного задержали за хищения на закупке дронов для армии

Начфина в ВСУ задержали за присвоение 48 тысяч долларов на закупке дронов

На Украине силовики задержали начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей в Киевской области и его знакомого предпринимателя, обоих подозревают в присвоении денег на закупке дронов для ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«СБУ и Бюро экономической безопасности разоблачили начфина боевой бригады ВСУ (в Киевской области. — «Газета.Ru»), который разворовывал средства на закупки дронов», — сказано в сообщении.

По данным следствия, начфин той части и его знакомый бизнесмен сговорились для участия в тендере, победа в котором была предопределена. Как установлено, только по одному из эпизодов они присвоили на закупке беспилотных летательных аппаратов по завышенным ценам почти 2 млн гривен ($48 тыс.). Фигуранты проходят по статье «присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Раде заявили о коррупции в ВСУ на всех уровнях.