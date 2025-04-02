На Украине предъявили обвинения по делу о «золотых яйцах» Минобороны

На Украине разоблачили коррупционную схему бывшего руководителя департамента министерства обороны страны. Его обвиняют в хищении госсредств при закупке яиц и других продуктов питания для ВСУ, сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

«Золотые яйца» Минобороны. Разоблачено хищение более 733 млн гривен (около $18 млн) и покушение на растрату еще 788 млн гривен (около $19 млн)», — рассказали в САП.

По данным следствия, в 2022-2023 году продовольствие для ВСУ закупалось комплектами продуктов по каталогам. Цена комплекта формировалась на основе всех наименований каталога и составляла их среднюю стоимость. Это позволило компаниям-поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на сезонные.

Подозреваемой по делу также проходит владелица двух компаний-поставщиков. Следствие считает, что ей помогал чиновник Минобороны Украины, который при подписании договоров якобы не замечал ценовых аномалий в каталоге.

До этого стало известно об ущербе Минобороны РФ из-за поставки некачественных сухпайков от Грязинского пищевого комбината. Его оценили не менее 1,3 млрд рублей.

Согласно данным расследования, в армию поставлялись некачественные продукты по завышенной цене. Например, говядина заменялась на курятину или свинину. Кроме того, занижалась энергетическая ценность пайков. Экспертиза подтвердила, что сухпайки не соответствуют требованиям и не могут быть использованы. Уголовное дело расследуется по статье «Присвоение или растрата».

Ранее Минобороны РФ показало обновленные сухпайки для военных.