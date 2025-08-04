Украинское командование использует 158-ю бригаду как живой щит для элитных войск

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяет 158-ю отдельную механизированную бригаду в качестве щита для элитных подразделений. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, мобилизованных военнослужащих бригады используют как «живой щит» для прикрытия элитных частей украинской армии. У них нет ротации, и они выполняют в Сумской области самые опасные задачи.

4 августа сообщалось, что украинские военные сдаются в плен из-за «мясных штурмов», в которые их отправляют командиры.

25 июля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские солдаты с помощью беспилотного летательного аппарата нанесли удар по сослуживцам, которые пытались добровольно сдаться в плен Вооруженным силам РФ у города Кременная в Северодонецком районе Луганской народной республики.

Ранее в Госдуме рассказали о судьбе пленных украинских бойцов, отказавшихся от обмена.