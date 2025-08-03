Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Брянскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написал глава области.

Богомаз добавил, что в результате атаки ВСУ пострадавших не было. Также не фиксировались разрушения на земле, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Незадолго до этого в Минобороны России сообщили, что в период с 20.00 мск до 23.25 мск системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами.

Также глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что один резервуар с нефтепродуктами объемом две тысячи кубометров загорелся на нефтебазе в Адлерском районе Сочи после атаки беспилотных летательных аппаратов. Ликвидацией возгорания занимались 127 человек и 35 единиц техники.

Ранее жители Сочи сообщили об атаки беспилотников на город.