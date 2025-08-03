На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители Сочи сообщили об атаки беспилотников на город

SHOT: не менее пяти взрывов произошло во время атаки беспилотников на Сочи
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Над территорией Сочи произошло не менее пяти взрывов в ходе атаки беспилотников на город. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, на территориях Лазаревского района, Адлера и горных курортов Сочи были слышны сирены, в городе объявили угрозу атаки беспилотников. Информации о пострадавших и разрушениях нет, следует из материала.

По данным SHOT, Сочи атаковали беспилотники типа «Лютый».

До этого аэропорт Сочи ввел временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным авиагавани, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Несколькими часами ранее в пригороде Воронежа загорелся жилой дом после атаки дронов Вооруженных сил Украины. По словам очевидцев, инцидент произошел в селе Новая Усмань. В результате атаки украинского беспилотника загорелась крыша здания и соседние постройки, отметили журналисты.

Ранее украинский беспилотник повредил детский сад в Воронежской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами