Жители Сочи сообщили об атаки беспилотников на город

SHOT: не менее пяти взрывов произошло во время атаки беспилотников на Сочи

Над территорией Сочи произошло не менее пяти взрывов в ходе атаки беспилотников на город. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, на территориях Лазаревского района, Адлера и горных курортов Сочи были слышны сирены, в городе объявили угрозу атаки беспилотников. Информации о пострадавших и разрушениях нет, следует из материала.

По данным SHOT, Сочи атаковали беспилотники типа «Лютый».

До этого аэропорт Сочи ввел временные ограничения для безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным авиагавани, решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Несколькими часами ранее в пригороде Воронежа загорелся жилой дом после атаки дронов Вооруженных сил Украины. По словам очевидцев, инцидент произошел в селе Новая Усмань. В результате атаки украинского беспилотника загорелась крыша здания и соседние постройки, отметили журналисты.

Ранее украинский беспилотник повредил детский сад в Воронежской области.