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Силы ПВО за 3,5 часа уничтожили 41 украинский БПЛА над регионами России

Минобороны: 41 украинский БПЛА сбит над российскими регионами и Черным морем
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские системы противовоздушной обороны за 3,5 часа уничтожили и перехватили 41 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионами РФ и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20.00 мск до 23.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве пояснили, что ПВО уничтожили 19 беспилотников над территорией Белгородской области, еще девять — над акваторией Черного моря.

Помимо этого, восемь дронов были сбиты над территорией Воронежской области, также три — над территорией Курской области. Еще два БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области.

Незадолго до этого в Воронежской области возникла угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Гусев предупредил, что в Лискинском районе объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения.

Кроме того, тревога была объявлена в самом Воронеже, также работали системы оповещения. Местных жителей призвали укрыться в безопасном месте.

Накануне в Минобороны РФ также сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили в ночь на 2 августа над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей 112 украинских беспилотников.

Ранее в МАГАТЭ рассказали о взрывах недалеко от ЗАЭС.

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