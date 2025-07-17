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В Черниговской области курсант застрелил двух военных на учебном полигоне

УНИАН: в Черниговской области задержали курсанта, застрелившего двух сержантов
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Курсант застрелил двух сержантов на учебном полигоне в Черниговской области на севере Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило УНИАН со ссылкой на украинскую полицию.

В публикации правоохранителей говорится, что подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье 115 криминального кодекса Украины («Умышленное убийство»). Идет расследование.

Инцидент произошел 16 июля. Как уточнил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале, мобилизованный открыл огонь по сержантам во время учебных стрельб. Он привел автомат в боевое положение и выстрелил в сторону трех военных. В результате двое пострадавших получили множественные проникающие огнестрельные ранения, выжить им не удалось. Третьему сержанту, как отметил Дмитрук, повезло, так как нападавший промахнулся и не попал в него.

По словам депутата, такие случаи на Украине не единичны. Однако они редко становятся публично известными. Обычно все списывают на «пропавших без вести», пояснил парламентарий.

До этого пленный стрелок батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи» Лимар Османов сообщил об увеличении числа случаев дезертирства в подразделении, которое ранее считалось элитным на Украине. По его словам, военные, как правило, самовольно покидают позиции после получения ранений.

Ранее на Украине осудили дезертира, угнавшего БТР домой.

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