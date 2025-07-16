На Украине показали новые дроны-перехватчики

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на разработчиков опубликовало фото украинских дронов-перехватчиков ODIN Win_Hit, которыми украинские военнослужащие предпринимают попытки сбивать российские беспилотные аппараты вроде «Shahed-136» и «Герберы».

«Скорость 200—300 км/ч. Общее время полета — 7—10 минут. Высота поражения: 100—5000 метров», — указаны в публикации технические свойства украинских дронов.

Издание отмечает, что пока это не массовое решение, в настоящее время только завершается изготовление первой партии в 100 единиц. «Страна.ua» обращает внимание, что производство организовано за собственные средства производителя и доноров.

13 июля издание Forbes сообщало, что Украина запустила производство специальных патронов против российских FPV-дронов, которые уже поступают на фронт. Новые боеприпасы калибра 5,56 мм подходят для стандартных штурмовых винтовок НАТО, например, CZ Bren и M4, которые широко используются бойцами Вооруженных сил Украины. При выстреле патрон распадается на несколько скоростных пуль, создавая эффект, характерный для дробовика. Дальность полета снарядов — до 50 метров.

Ранее в России при помощи дополненной реальности на 50% ускорили сборку дронов.