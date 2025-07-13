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На Западе сообщили о специальных патронах ВСУ для борьбы с FPV-дронами

Forbes: Украина начала производство специальных патронов против FPV-дронов
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Evgeniy Maloletka/AP

Украина запустила производство специальных патронов против российских FPV-дронов, которые уже поступают на фронт. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что новые боеприпасы калибра 5,56 мм подходят для стандартных штурмовых винтовок НАТО, например, CZ Bren и M4, которые широко используются бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). При выстреле патрон распадается на несколько скоростных пуль, создавая эффект, характерный для дробовика. дальность полета снарядов — до 50 метров.

Как пишет издание «Страна.ua», каждому бойцу украинской армии планируется выдать хотя бы один такой магазин. Сообщается, что появление этих боеприпасов особенно важно на фоне появления у российской армии оптоволоконных дронов, на которые не действуют «глушилки» радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

При этом в издании уточнили, что основным стрелковым оружием ВСУ по-прежнему остается автомат Калашникова. Такими патронами он стрелять не сможет.

До этого американская газета The New York Times сообщила, что к осени 2025 года Вооруженные силы (ВС) России начнут выпускать по Украине по 1000 беспилотников за один раз. Как отмечается в материале, Киев может закупить произведенное в Европе оружие, однако он продолжает зависеть от США в вопросе поддержания поставок комплексов Patriot.

Ранее в России при помощи дополненной реальности на 50% ускорили сборку дронов.

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