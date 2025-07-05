Военный эксперт назвал приоритетную цель для ВС РФ на Украине

Новой целью Вооруженных сил РФ может стать партия американских танков Abrams, которая должны прийти на Украину по морю в качестве военной помощи от союзников. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с mk.ru.

По его словам, за последние месяцы точность и эффективность атак российских беспилотников значительно выросла на фоне модернизации дронов и ослабления украинской системы противовоздушной обороны. Специалист призвал не устраивать редкие «удары возмездия», а регулярно наносить удары по военным объектам Украины.

«Вот сейчас Украине должны поставить крупную партию «Абрамсов». Они должны прийти по морю. Поэтому нам необходимо ее отследить и уничтожить, чтобы потом на поле боя эти танки не принесли нам проблем», — сказал он.

До этого украинский военный сообщил Business Insider, что системы ПВО, имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины, не справляются с атаками современных российских дронов. По его словам, ВС РФ в последние несколько месяцев изменили свою тактику применения беспилотных летательных аппаратов — теперь российская армия использует дроны на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее. Боец подчеркнул, что украинским подразделениям нужно более дальнобойное оружие для противодействия беспилотникам ВС РФ.

Ранее Дандыкин предположил, на сколько хватит запасов вооружений у Украины.