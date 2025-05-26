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В ВСУ заявили о неэффективности имеющихся систем ПВО против российских дронов

BI: украинские системы ПВО не справляются с атаками современных российских БПЛА
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Oleksandr Klymenko/Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО), имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), не справляются с атаками современных российских дронов. Об этом пишет Business Insider (BI) со ссылкой на командира группы одного из украинских подразделений ПВО, представившегося Алексеем.

По его словам, Вооруженные силы РФ в последние несколько месяцев изменили свою тактику применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Теперь они используют беспилотники на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее», — пояснил источник издания.

Он подчеркнул, что все это представляет собой проблему для украинских систем ПВО. Так как атаки российских дронов становятся все сложнее, их труднее отбить с помощью имеющихся у ВСУ комплексов. Алексей подчеркнул, что украинским подразделениям нужно более дальнобойное оружие для противодействия беспилотникам ВС РФ.

25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ВС РФ осуществили одну из самых массовых атак на территорию страны. В течение ночи российские войска выпустили по Украине сотни дронов и ракет, в связи с чем дипломат призвал международное сообщество «усилить давление» на Москву.

Ранее атаку БПЛА на завод «Антонов» в Киеве засняли на видео.

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