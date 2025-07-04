В МО РФ рассказали об ударах по нефтеперерабатывающим предприятиям Украины

Минобороны: ВС РФ в течение недели наносили удары по складам и цехам ВСУ

За минувшие семь дней российские войска нанесли несколько ударов по объектам украинского ВПК и критической инфраструктуры, среди которых — нефтеперерабатывающие предприятия. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 28 июня по 3 июля <...> нанесены массированный и пять групповых ударов в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины», — говорится в сообщении.

Помимо этого, под удары попали склады снарядов, радиолокационные станции, хранилища и производства БПЛА и безэкипажных катеров, а также места, где располагались подразделения ВСУ и воюющих на стороне Киева наемников.

4 июля сообщалось, что батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Киеве оказалась уничтожена в результате взрывов. Как писал Telegram-канал «Военное дело», силы противовоздушной обороны (ПВО) в столице Украины получили серьезный урон.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжают расширять буферную зону в Харьковской области.