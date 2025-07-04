На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об уничтожении батареи ЗРК западного производства в Киеве

«Военное дело»: российские войска уничтожили батарею ЗРК Patriot в Киеве
true
true
true
close
Global Look Press

Батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Киеве оказалась уничтожена в результате взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

В публикации отмечается, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в столице Украины получили серьезный урон.

«ПВО Киева <...> уже практически не перехватывала цели», — подчеркивается в материале.

Из него следует, что также Вооруженным силам РФ удалось поразить завод №410 в украинской столице. На данном предприятии производят дроны-камикадзе.

В ночь на 4 июля в Киеве произошли взрывы. Позже местные СМИ сообщили, что расположенный в городе аэропорт Жуляны подвергся массированной атаке. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», воздушную гавань атаковал «огромный рой ударных дронов». Журналисты уточнили, что на территории аэропорта находится позиционный район ЗРК Patriot западного производства.

Как заявила пресс-служба «Украинских железных дорог», в результате взрывов в Киеве была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за этого поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту с задержкой до двух часов.

Ранее бойцы ВС РФ нанесли удар по месту стоянки реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами