Батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Киеве оказалась уничтожена в результате взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

В публикации отмечается, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в столице Украины получили серьезный урон.

«ПВО Киева <...> уже практически не перехватывала цели», — подчеркивается в материале.

Из него следует, что также Вооруженным силам РФ удалось поразить завод №410 в украинской столице. На данном предприятии производят дроны-камикадзе.

В ночь на 4 июля в Киеве произошли взрывы. Позже местные СМИ сообщили, что расположенный в городе аэропорт Жуляны подвергся массированной атаке. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», воздушную гавань атаковал «огромный рой ударных дронов». Журналисты уточнили, что на территории аэропорта находится позиционный район ЗРК Patriot западного производства.

Как заявила пресс-служба «Украинских железных дорог», в результате взрывов в Киеве была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за этого поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту с задержкой до двух часов.

Ранее бойцы ВС РФ нанесли удар по месту стоянки реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине.