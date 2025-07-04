ВС РФ продолжают расширять буферную зону в Харьковской области

Российские войска продвигаются в Харьковской области, растягивая оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Продвигаясь вперед на данном участке фронта, наши бойцы оттесняют врага и растягивают оборону противника, создавая угрозу для украинской группировки войск, действующей на Волчанском и на Купянском направлениях», — уточнил он.

По словам Ганчева, Вооруженные силы (ВС) России таким образом продолжают создавать и расширять буферную зону вдоль границы.

3 июля в Минобороны сообщили, что в результате решительных действий военных РФ взят под контроль населенный пункт Меловое в Харьковской области.

26 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об атаке ВС РФ на склады с горюче-смазочными материалами, командные пункты территориальной обороны и позиции украинской противовоздушной обороны в регионе.

Ранее жительница Харьковской области сравнила отношение к мирным российских и украинских военных.