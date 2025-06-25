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Песков заявил, что РФ обсуждала с Сербией тему поставок боеприпасов на Украину

Песков: Путин и Вучич обсуждали поставки военной продукции Сербии на Украину
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U.S. Air Force/Global Look Press

Тема поставок сербской военной продукции Украине поднималась на встрече президента России Владимира Путина и главы Сербии Александара Вучича. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Они были во время мероприятий, которые были в рамках 9 мая, Дня Победы. У них же была беседа, и эта тема затрагивалась», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По информации СВР, Сербия поставляет Украине боеприпасы для тяжелых дальнобойных систем в виде деталей для сборки, которые собираются в Чехии и Болгарии.

В конце мая российская разведка уже заявляла, что Сербия — дружественная РФ страна — снабжает Украину военной продукцией, несмотря на декларируемый нейтралитет. По информации СВР, сербские компании используют фальшивые документы, чтобы скрыть информацию о получателе и назначении груза. В ведомстве назвали подобные действия «выстрелом в спину».

Ранее Сербия прекратила продажу боеприпасов за рубеж.

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