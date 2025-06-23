Сербия прекратила продажу боеприпасов за рубеж

Сербские власти прекратили продажу боеприпасов за границу, теперь для экспорта требуются «особые решения», сообщил президент республики Александар Вучич после заседания коллегии генштаба страны. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет больше такого, чтобы согласились два министра, и продукция шла обычным и нормальным путем, сейчас все приостановлено и посмотрим, как будет дальше в соответствии с интересами Сербии», — рассказал Вучич.

В мае российская разведка публично заявила, что Сербия — дружественная РФ страна — снабжает Украину боеприпасами, несмотря на декларируемый нейтралитет. По данным СВР, сербские компании использовали фальшивые документы, чтобы скрыть информацию о получателе и назначении груза. В службе разведки назвали подобные действия «выстрелом в спину».

На обвинения отреагировал Вучич, который заявил, что любые контракты на экспорт вооружений будут приостановлены в случае подозрений на их возможную поставку Украине.

Ранее Вучич рассказал, какой вред Сербии нанесли протесты весной 2025 года.