Разведка обнаружила экспорт военной продукции из Сербии на Украину

Сербия экспортирует военную продукцию на Украину обходными путями. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки России (СВР) России.

По информации СВР, Сербия поставляет Украине боеприпасы для тяжелых дальнобойных систем в виде деталей для сборки, которые собираются в Чехии и Болгарии. В ведомстве выразили сожаление, что Сербия перечеркивает традиции дружбы с Россией «жаждой наживы и трусливой многовекторностью».

В СВР отметили, что сербским производителям известно, кто и для каких целей на самом деле получает их боеприпасы.

В конце мая российская разведка уже заявляла, что Сербия — дружественная РФ страна — снабжает Украину боеприпасами, несмотря на декларируемый нейтралитет. По информации СВР, сербские компании используют фальшивые документы, чтобы скрыть информацию о получателе и назначении груза. В ведомстве назвали подобные действия «выстрелом в спину».

Позднее президент Сербии Александар Вучич заявил, что сербская военная продукция может попадать на Украину через другие страны, но намеренно Белград ее не отправляет.

Ранее Сербия прекратила продажу боеприпасов за рубеж.