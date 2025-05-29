«Забыли, кто друзья, а кто враги»: Россия обвинила Сербию в тайных поставках оружия Украине

Российская разведка заявила, что Сербия — дружественная РФ страна — снабжает Украину боеприпасами, несмотря на декларируемый нейтралитет. Сербские компании используют фальшивые документы, чтобы скрыть информацию о получателе и назначении груза. В СВР назвали подобные действия «выстрелом в спину». Президент Сербии Александар Вучич прилетал в Москву на парад Победы и выражал надежду на развитие сотрудничества с Россией.

Сербские военные компании поставляют Украине боеприпасы, хотя открыто Белград заявлял о своем нейтралитете, заявили в Службе внешней разведки России (СВР).

«Сербский военпром пытается выстрелить России в спину», — сказано в сообщении.

В СВР выяснили, что сербские компании используют «фальшивые сертификаты»: в документах меняют конечного пользователя и страны-посредников, а сами бумаги подтверждают мирное назначение груза. Чаще всего упоминаются страны — члены НАТО — Чехия, Польша, Болгария. Однако в схемах задействуют и африканские государства.

По данным российских спецслужб, Сербия передала «сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионы патронов для стрелкового оружия» Украине.

«Едва ли подобные поставки можно обосновать «гуманитарными соображениями». У них одно очевидное назначение — убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России», — добавили в СВР.

В ведомстве также выяснили, что в инициативе участвуют крупнейшие сербские компании военно-промышленного комплекса, в том числе «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

«Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги», — заключили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что на протяжении истории «для россиян в отношениях с сербами непреложными оставались братские узы и единоверие».

Белграду дали выбор

Сербия хочет войти в Европейский союз, но пока имеет только статус кандидата. В конце мая глава евродипломатии Кая Каллас намекнула, что Белграду нужно сделать выбор, так как сейчас страна стоит «перед стратегическим, геостратегическим выбором, где она хочет быть»:

«Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она будет отстаивать».

Каллас сделала такое заявление на фоне визита президента Сербии Александара Вучича в Москву на парад Победы. До мероприятия дипломат неоднократно обозначала, что кандидаты в члены ЕС потеряют свой статус, если их лидеры и важные политические деятели приедут в Россию. После парада Каллас обсудила с Вучичем, почему он поехал в Москву и «стоял бок о бок» с российским президентом Владимиром Путиным. В итоге Сербия не лишилась своего статуса, но Брюссель ожидает от Белграда неких шагов.

«Нет коротких путей к членству», — сказала Каллас.

Дружба с Россией и членство в ЕС: сербский путь

Сербия всегда была дружественно настроена по отношению к России. Вучич не раз заявлял, что стране важна дружба с Москвой. Он также публично поддерживает связь с российскими властями. Так, 28 мая он принял посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко.

«Убежден, что сотрудничество между Сербией и Российской Федерацией, несмотря на многочисленные препятствия, будет развиваться по восходящей», — написал Вучич в соцсетях.

При этом он не отказывается от стремления страны в ЕС, утверждая, что Белград «способен внести свой вклад в сохранение мира, стабильности и общих европейских ценностей».

«Сербия остается надежным партнером для всех, кто искренне стремится к сотрудничеству, прогрессу и общему европейскому будущему», — сказал Вучич.

В конце мая Россия и Сербия подписали договор по газу, что позволит сербским домохозяйствам получать ресурс за ту же цену, а не дороже, а промышленности, возможно, даже немного дешевле. Москва и Белград планируют подписать меморандум о взаимодействии в области спорта.