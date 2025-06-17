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Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Богомаз сообщил об уничтожении еще одного дрона над Брянской областью
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MOD Russia/Global Look Press

Над Брянской областью уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:21 по московскому времени.

Богомаз подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений. Организована работа экстренных и оперативных служб, добавил он.

Утром 17 июня Богомаз рассказал, что прошедшей ночью в регионе сбили 43 беспилотника. Позже, в 9:28 мск, глава региона сообщил об уничтожении еще пяти дронов. В 12:05 мск губернатор заявил об отражении атаки 14 БПЛА.

15 июня Богомаз сообщил, что в селе Подлесные Новоселки Севского района FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находилась мирная жительница. Женщина получила ранения и была доставлена в больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее во Франции раскрыли планы Renault по производству БПЛА на Украине.

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Атаки БПЛА на Россию
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