Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Богомаз сообщил об уничтожении еще одного дрона над Брянской областью

Над Брянской областью уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:21 по московскому времени.

Богомаз подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений. Организована работа экстренных и оперативных служб, добавил он.

Утром 17 июня Богомаз рассказал, что прошедшей ночью в регионе сбили 43 беспилотника. Позже, в 9:28 мск, глава региона сообщил об уничтожении еще пяти дронов. В 12:05 мск губернатор заявил об отражении атаки 14 БПЛА.

15 июня Богомаз сообщил, что в селе Подлесные Новоселки Севского района FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находилась мирная жительница. Женщина получила ранения и была доставлена в больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее во Франции раскрыли планы Renault по производству БПЛА на Украине.