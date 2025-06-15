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Жительница Брянской области пострадала при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Губернатор Богомаз: женщина пострадала при атаке ВСУ в Брянской области
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Украинские военные снова обстреляли гражданскую инфраструктуру в Брянской области — на этот раз в селе Подлесные Новоселки Севского района. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, удар был нанесен с помощью FPV-дрона по автомобилю, в котором находилась мирная жительница. Женщина получила ранения и была доставлена в больницу. Медики оказали ей всю необходимую помощь.

Губернатор пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления и подчеркнул, что это еще одно свидетельство целенаправленных атак по мирному населению.

Накануне жительница села Сухиновка в Глушковском районе Курской области получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск.

11 июня в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с атакой беспилотников ВСУ на населенный пункт Марьино в Курской области. Украинские дроны сбросили не менее шести взрывных устройств на жилой дом, из-за чего пострадали трое детей.

Ранее в двух районах Краснодарского края нашли обломки БПЛА после ночной атаки ВСУ.

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