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Губернатор рассказал о последствиях атаки на Орел

Клычков: в Орле обломки БПЛА повредили остекление в двух многоквартирных домах
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Inna Varenytsia/Reuters

Остекление в двух многоквартирных домах повреждено в Орле при падении обломков беспилотников. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале.

Ночью регион подвергся массированной атаке — силы ПВО и РЭБ уничтожили 11 украинских беспилотников, рассказал губернатор. Telegram-канал SHOT писал, что несколько БПЛА были сбиты в районе нефтебазы в Орле.

При падении обломков и боевых частей дронов повреждено также остекление в одном частном доме и в торговом павильоне. Кроме того, была повреждена крыша ангарного помещения коммерческого предприятия.

В результате атаки никто не пострадал. На местах падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, добавил Клычков.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту атаки украинских беспилотников на Елабужский район Татарстана.

Ранее жительница Брянской области пострадала при атаке дрона ВСУ на автомобиль.

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Атаки БПЛА на Россию
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