В небе над Орлом прогремели взрывы

Минимум четыре взрыва прогремели над Орлом. Об этом сообщили Telegram-каналу SHOT местные жители.
По их словам, в небе районе нефтебазы были видны вспышки.
«По предварительным данным, сработала система ПВО по украинским БПЛА», — отмечается в сообщении.
Минувшей ночью в России уничтожили шесть украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, пять дронов сбили над Белгородской областью и один — над Орловской.
До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений сообщил, что силы противовоздушной обороны с начала специальной военной операции уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.
Ранее немецкая группа выступила в орловской деревне на фоне атаки дронов.