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В небе над Орлом прогремели взрывы

SHOT: система ПВО отработала по украинским БПЛА в районе нефтебазы в Орле
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Минимум четыре взрыва прогремели над Орлом. Об этом сообщили Telegram-каналу SHOT местные жители.

По их словам, в небе районе нефтебазы были видны вспышки.

«По предварительным данным, сработала система ПВО по украинским БПЛА», — отмечается в сообщении.

Минувшей ночью в России уничтожили шесть украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, пять дронов сбили над Белгородской областью и один — над Орловской.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений сообщил, что силы противовоздушной обороны с начала специальной военной операции уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Ранее немецкая группа выступила в орловской деревне на фоне атаки дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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