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СК возбудил дело по факту атаки беспилотников на Татарстан

СК возбудил дело в связи с атакой БПЛА на Елабужский район Татарстана
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Максим Блинов/РИА Новости

По факту атаки украинских беспилотников на Елабужский район Татарстана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Удар пришелся по промышленной территории. В результате атаки пострадали 13 человек.

Уголовное дело было возбуждено по статье о теракте. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В рамках расследования, рассказали в СК, будут установлены все обстоятельства произошедшего, тип БПЛА, а также размер причиненного ущерба.

Об атаке беспилотников на Татарстан 15 июня сообщил глава республики Рустам Минниханов.

По его словам, обломки сбитого беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате чего пострадали 13 человек и начался пожар.

Кроме того, в воскресенье украинские БПЛА атаковал автомобиль в Брянской области, в котором находилась женщина — ее госпитализировали с ранениями.

Ранее в Татарстане объяснили снижение скорости мобильного интернета.

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Атаки БПЛА на Россию
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