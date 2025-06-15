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Бойцы ВС РФ провели отвлекающий маневр на мотоциклах в ДНР

РИА Новости: ВС РФ отвлекли дроны ВСУ с помощью маневра на мотоциклах в ДНР
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные при штурме Петровки в ДНР провели отвлекающий маневр на мотоциклах, чтобы переключить внимание операторов FPV-дронов со штурмовиков на себя. Об этом сообщил РИА Новости штурмовик-мотоциклист 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Максим Феофанов.

«Пять мотоциклистов с РЭБ-системой на спине в рюкзаках начали отвлекающий маневр в пять утра. Когда только дали «марш», отвлекли внимание FPV-дронов на себя в течение около получаса-часа», — рассказал боец.

По словам Феофанова, дроны пытались атаковать его группу, однако тщетно — из-за систем радиоэлектронной защиты. При этом быстрая скорость передвижения позволила ему и его сослуживцам уклониться от артиллерийского обстрела.

До этого «Калашников» заявил о тестах боевых электромотоциклов для СВО.

В компании уточнили, что испытания техники ведутся в войсках, расположенных у границы зоны СВО. Существующие модели мотоциклов получают доработки под требования заказчиков, также «Калашников» работает над концептуальным гибридным мотоциклом, работающим от ДВС и электричества.

Ранее сын Кадырова Адам передал университету имени Путина мотоциклы со своим позывным.

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