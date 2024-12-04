«Калашников» показал электрические мотоциклы для СВО

Концерн «Калашников» сообщил, что ведет интенсивные испытания боевых электромотоциклов (БМЭ) для нужд СВО.

«БМЭ производства концерна «Калашников» продемонстрировал ряд характеристик, имеющих важное значение в условиях боевых действий: быстрое передвижение, маневренность, легкость, относительную бесшумность, малозаметность, отсутствие свечения в тепловых приборах, возможность ухода от беспилотников и других средств поражения», — отмечается в сообщении «Калашникова».

В компании уточнили, что испытания техники ведутся в войсках, расположенных у границы зоны СВО. Существующие модели мотоциклов получают доработки под требования заказчиков, также «Калашников» работает над концептуальным гибридным мотоциклом, работающим от ДВС и электричества.

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