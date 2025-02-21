Кадыров-младший передал университету им. Путина мотоциклы со своим позывным

Российскому университету спецназа (РУС) им. Владимира Путина передали мотоциклы с позывным сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама. Об этом сообщает портал «ИА Чечня сегодня».

По данным издания, в РУС планируют открыть курсы подготовки мотоциклистов, которые включали бы в себя инструктаж по управлению транспортом в условиях боевых действий. Мотоциклов у учебного заведения не было, поэтому руководство университета решило обратиться к Рамзану и Адаму Кадыровым.

В результате этого 17-летний Адам Кадыров передал университету несколько мотоциклов. На кадрах, опубликованных в социальных сетях университета, показаны пять единиц транспорта, на которых золотыми буквами написано «Dustum» и изображена цифра 13. Известно, что первое слово — это позывной Адама, который тот взял в честь отца, также имевшего такой позывной в молодости.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в настоящее время нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и специальная военная операция закончится.

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