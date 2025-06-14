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В Иране продлили закрытие воздушного пространства

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 15 июня
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Shutterstock/Regina Erofeeva

Власти Ирана продлили закрытие воздушного пространства страны до 15 июня, решение действует до 01:30 мск. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на Организацию гражданской авиации исламской республики.

«В связи с особыми обстоятельствами Организация гражданской авиации выпустила авиационное уведомление (NОТАМ) и объявила, что воздушное пространство страны будет закрыто до двух часов ночи (01:30 мск — «Газета.Ru») воскресенья, 15 июня», — сказано в публикации.

Уточняется, что данные меры приняты в целях обеспечения безопасности.

Утром 13 июня появилась информация о закрытии воздушного пространства Ирана на фоне атаки Израиля по объектам на территории государства.

До этого Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация как лев»), направленной на нанесение ущерба ядерным и ракетным программам исламской республики. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Ирана, в том числе по Тегерану и Натанзу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Ранее несколько стран на Ближнем Востоке сообщили об открытии воздушного пространства.

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