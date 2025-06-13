СМИ сообщают, что Иран закрыл воздушное пространство

Иран объявил о закрытии своего воздушного пространства. Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что воздушное пространство исламской республики будет закрыто до дальнейшего уведомления.

По данным Press TV, после атаки Израиля в жилых кварталах Тегерана начались сильные пожары.

До этого иракские власти закрыли воздушное пространство страны и приостановили полеты авиации из-за ударов Израиля по Ирану.

ВВС Израиля нанесли удар по Ирану, взрывы слышны в Тегеране.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим нанес удары в «сердце иранской программы ядерного обогащения» и атаковал объекты ракетной программы исламской республики.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ожидает, что операция против Ирана продлится несколько дней.

В ЦАХАЛ отметили, что координируют свои действия с США.

Также стало известно, что нефть выросла на 5,23% на фоне обстрела Ирана со стороны Израиля.

Ранее в Тегеране заявили о готовности к войне и пригрозили ответом.