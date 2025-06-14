Несколько стран на Ближнем Востоке сообщили об открытии воздушного пространства

Сирия, Ливан, Иордания заявили об открытии воздушного пространства для пассажирских самолетов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

В Ливане авиакомпания Middle East Airlines сообщила, что возобновит рейсы в аэропорту Бейрута во второй половине дня 14 июня.

Несколько крупных авиакомпаний на этой неделе приостановили рейсы в Иран, Израиль и свое решение пока не пересматривали.

Решение о закрытии воздушного пространства ранее принял ряд стран Ближнего Востока, это было вызвано обострением конфликта между Ираном и Израилем.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Папа Римский Лев XIV призвал Израиль и Иран к миру.