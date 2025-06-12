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На Украине поручили мобилизовать всех добровольцев

Ukrainian Military Pages: генштаб Украины поручил мобилизовать 100% добровольцев
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинский генеральный штаб поручил территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовать 100% участников добровольческих формирований. Об этом пишет издание Ukrainian Military Pages со ссылкой на источники.

Отмечается, что всех добровольцев должны были призвать до 30 мая, однако в итоге по повестке явились единицы, поэтому сроки продлили. Журналисты отмечают, что директива командования «выглядит цинично» на фоне объявленного эксперимента по переводу добровольцев в расчеты ПВО.

«При этом участие добровольцев в мобильных огневых группах, которые по сути и являются теми группами противовоздушной обороны, которые планируют создавать во время эксперимента, не принимается во внимание», — говорится в материале.

Об эксперименте по усилению групп ПВО накануне сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По его словам, в состав таких групп могут входить даже лица, не подлежащие мобилизации, а также обладатели сертификата о прохождении соответствующей подготовки.

Ранее глава СБУ объявил о подготовке ««новых сюрпризов» для России.

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