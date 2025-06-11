Глава СБУ объявил о подготовке «новых сюрпризов» для России

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит новые удары на территории России после недавних атак на аэродромы. Об этом сообщил глава спецслужбы Василий Малюк, его цитирует агентство «Интерфакс-Украина».

По словам Малюка, Москве нужно ждать «новых сюрпризов». Он подчеркнул, что они будут не менее болезненными, чем операция «Паутина».

«СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недостижимым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами», — сказал глава СБУ.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По ним были запущены FPV-дроны с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. Все террористические атаки были отражены, однако произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, добавили в МО.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в период предстоящих праздничных и выходных дней украинские власти будут пытаться провести провокации и террористические акции на территории России. Депутат заверил, что правоохранительные органы России в преддверии длинных праздничных дней предпринимают все необходимое для предотвращения возможных провокационных действий со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что операция «Паутина» вызвала переполох в Пентагоне.