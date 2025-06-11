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Глава СБУ объявил о подготовке «новых сюрпризов» для России

Глава СБУ Малюк пригрозил РФ новыми ударами после операции «Паутина»
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СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит новые удары на территории России после недавних атак на аэродромы. Об этом сообщил глава спецслужбы Василий Малюк, его цитирует агентство «Интерфакс-Украина».

По словам Малюка, Москве нужно ждать «новых сюрпризов». Он подчеркнул, что они будут не менее болезненными, чем операция «Паутина».

«СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недостижимым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами», — сказал глава СБУ.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По ним были запущены FPV-дроны с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. Все террористические атаки были отражены, однако произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, добавили в МО.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в период предстоящих праздничных и выходных дней украинские власти будут пытаться провести провокации и террористические акции на территории России. Депутат заверил, что правоохранительные органы России в преддверии длинных праздничных дней предпринимают все необходимое для предотвращения возможных провокационных действий со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что операция «Паутина» вызвала переполох в Пентагоне.

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