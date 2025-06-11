На Украине планируют привлечь добровольцев к борьбе с дронами

На Украине приняли решение о запуске экспериментального проекта по привлечению добровольцев к борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Кабмин запускает экспериментальный проект, который привлекает добровольческие формирования территориальных общин к противовоздушной обороне», — написал Гончаренко.

По его словам, инициатива направлена на усиление защиты от беспилотников. Кроме того, в состав таких групп могут входить лица, не подлежащие мобилизации, а также обладатели сертификата о прохождении соответствующей подготовки.

Депутат отметил, что участники проекта смогут обнаруживать, сопровождать и сбивать воздушные угрозы, а также применять дроны и получать необходимое снаряжение, включая оружие и боеприпасы, от вооруженных сил Украины.

11 июня в Минобороны РФ рассказали, что российские бойцы нанесли поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) армии Украины, а также местам хранения дронов. Также российская армия ударила по пункту управления разведкой и наведения БПЛА дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее военный аналитик назвал число стран, поставляющих Украине беспилотники.