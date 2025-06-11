На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине планируют привлечь добровольцев к борьбе с дронами

Депутат Рады: кабмин запустит проект по привлечению добровольцев к борьбе с БПЛА
close
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

На Украине приняли решение о запуске экспериментального проекта по привлечению добровольцев к борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Кабмин запускает экспериментальный проект, который привлекает добровольческие формирования территориальных общин к противовоздушной обороне», — написал Гончаренко.

По его словам, инициатива направлена на усиление защиты от беспилотников. Кроме того, в состав таких групп могут входить лица, не подлежащие мобилизации, а также обладатели сертификата о прохождении соответствующей подготовки.

Депутат отметил, что участники проекта смогут обнаруживать, сопровождать и сбивать воздушные угрозы, а также применять дроны и получать необходимое снаряжение, включая оружие и боеприпасы, от вооруженных сил Украины.

11 июня в Минобороны РФ рассказали, что российские бойцы нанесли поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) армии Украины, а также местам хранения дронов. Также российская армия ударила по пункту управления разведкой и наведения БПЛА дальнего действия, складам боеприпасов и безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее военный аналитик назвал число стран, поставляющих Украине беспилотники.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами