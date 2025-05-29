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Военкор заявил, что российские войска взяли под контроль Редкодуб

Военкор Котенок сообщил, что ВС России взяли под контроль Редкодуб в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения армии России взяли под контроль населенный пункт Редкодуб в Донецкой народной республике. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, н.п. Редкодуб на Краснолиманском направлении полностью освобожден», — отметил он.

Военкор добавил, что вчера в центре села шли бои.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль три населенных пункта, расположенных в ДНР и Харьковской области. В ведомстве рассказали, что подразделения группировки российских войск «Центр» вынудили украинские формирования покинуть село Шевченко Первое в ДНР. Бойцы группировки войск «Юг», в свою очередь, взяли под контроль донецкое село Гнатовка. Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка в Харьковской области.

Утром 29 мая стало известно, что украинская армия готовит Красноармейск к уличным боям, противник выстроил линию обороны города. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что судить о действиях ВСУ в Красноармейске можно судить по информации, полученной из уже ранее освобожденных пунктов — там они действовали аналогично.

Ранее ВС России сформировали огневые мешки для ВСУ у Красноармейска.

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