Минобороны: ВС РФ взяли под контроль три села в ДНР и Харьковской области

Вооруженные силы РФ взяли под контроль три населенных пункта, расположенных в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что подразделения группировки российских войск «Центр» вынудили украинские формирования покинуть село Шевченко Первое в ДНР. Бойцы группировки войск «Юг», в свою очередь, взяли под контроль донецкое село Гнатовка.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка в Харьковской области», — отмечается в заявлении.

В конце апреля военные ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Богдановка в ДНР.

Как рассказал командир штурмового взвода в составе группировки российских войск «Центр» Денис Деревин, операторы дронов перед штурмом села сбрасывали на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) аудиоколонки с призывом к сдаче в плен. Украинские солдаты отказались сложить оружие, поэтому были уничтожены. При этом формирования ВСУ успели предпринять несколько попыток контратаковать занятые ВС РФ позиции, но их план не увенчался успехом.

Ранее российские бойцы взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.