ВС России сформировали огневые мешки для ВСУ у Красноармейска

Марочко: РФ сформировала несколько огневых мешков для ВСУ у Красноармейска в ДНР

Российские военные в ходе боев сформировали несколько огневых мешков для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республики. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что в данный момент в районе населенного пункта «идут довольно ожесточенные бои».

«Противник пытается не допустить окружения населенного пункта и продвижения наших войск, но наши войска уже сформировали несколько огневых мешков для украинских боевиков на северо-востоке от населенного пункта», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что сейчас российские военнослужащие активно продвигаются как на западе, так и на востоке от Красноармейска».

Он назвал ситуацию в целом у Красноармейска «сложной, стабильно напряженной», однако подчеркнул, что «инициатива полностью на стороне Вооруженных сил РФ».

22 мая Марочко заявлял, что российские войска, освободив Новую Полтавку в ДНР, значительно осложнили положение украинской группировки, действующей в районе Красноармейска.

Ранее стало известно о выявлении иностранных наемников в районе Северска.