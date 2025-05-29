На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушилин заявил, что ВСУ готовят Красноармейск к уличным боям

Пушилин: ВСУ вывезли детей из Красноармейска без согласия родителей
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Украинская армия готовит Красноармейск к уличным боям, противник выстроил линию обороны города. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«Они уже и органы власти давно вывезли, все необходимые документы, которые они считают важными. Они попытались максимально вывезти всех детей, причем как с согласия, так и без согласия родителей», — сообщил он.

Пушилин добавил, что судить о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске можно судить по информации, полученной из уже ранее освобожденных пунктов — там они действовали аналогично.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные в ходе боев сформировали несколько огневых мешков для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска в ДНР.

22 мая Марочко заявлял, что российские войска, освободив Новую Полтавку в ДНР, значительно осложнили положение украинской группировки, действующей в районе Красноармейска.

Ранее Пушилин рассказал о планах ВСУ после потери ими Богатыря в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами