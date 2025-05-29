Пушилин заявил, что ВСУ готовят Красноармейск к уличным боям

Украинская армия готовит Красноармейск к уличным боям, противник выстроил линию обороны города. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«Они уже и органы власти давно вывезли, все необходимые документы, которые они считают важными. Они попытались максимально вывезти всех детей, причем как с согласия, так и без согласия родителей», — сообщил он.

Пушилин добавил, что судить о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске можно судить по информации, полученной из уже ранее освобожденных пунктов — там они действовали аналогично.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные в ходе боев сформировали несколько огневых мешков для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Красноармейска в ДНР.

22 мая Марочко заявлял, что российские войска, освободив Новую Полтавку в ДНР, значительно осложнили положение украинской группировки, действующей в районе Красноармейска.

Ранее Пушилин рассказал о планах ВСУ после потери ими Богатыря в ДНР.