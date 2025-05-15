За ночь над двумя регионами России сбили по одному беспилотнику

Минобороны РФ: за ночь над Ростовской и Белгородской областями сбили два дрона

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, по одному летательному аппарату самолетного типа сбили над Ростовской и Белгородской областями.

Незадолго до этого стало известно, что в результате удара беспилотника-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Донецкой народной республики (ДНР) ранения получила 14-летняя девочка.

Накануне три украинских дрона-камикадзе атаковали здание администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.