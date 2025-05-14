Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три дрона ВСУ атаковали здание администрации в Запорожской области

ТАСС: сотрудник администрации Каменки-Днепровской пострадал при атаке дронов ВСУ
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Украинские дроны-камикадзе атаковали здание администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По информации агентства, первый дрон влетел в здание около 12:30 мск. В результате атаки возгорание не произошло.

После этого были зафиксированы удары еще двух беспилотников, во время которых пострадал сотрудник администрации. Информация о его состоянии и разрушениях не приводится.

Каменско-Днепровский муниципальный округ – расположен в юго-западной части Запорожской области на левом берегу Днепра и граничит с Днепропетровской и Херсонской областями, а также с Васильевским, Михайловским и Веселовским районами области.

14 мая министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что около 520 атак беспилотных летательных аппаратов на российские регионы было предпринято в преддверии Дня Победы, 6 и 7 мая.

Ранее в Токмаке после удара БПЛА загорелся рынок.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами