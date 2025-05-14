Три дрона ВСУ атаковали здание администрации в Запорожской области

Украинские дроны-камикадзе атаковали здание администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По информации агентства, первый дрон влетел в здание около 12:30 мск. В результате атаки возгорание не произошло.

После этого были зафиксированы удары еще двух беспилотников, во время которых пострадал сотрудник администрации. Информация о его состоянии и разрушениях не приводится.

Каменско-Днепровский муниципальный округ – расположен в юго-западной части Запорожской области на левом берегу Днепра и граничит с Днепропетровской и Херсонской областями, а также с Васильевским, Михайловским и Веселовским районами области.

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