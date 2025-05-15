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Украинский дрон-камикадзе ранил в ДНР 14-летнюю девочку

В Макеевке в ДНР при ударе дрона пострадала 14-летняя девочка
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Inna Varenytsia/Reuters

В результате удара украинского беспилотника-камикадзе по территории Донецкой народной республики ранения получила 14-летняя девочка. Об этом сообщает управление по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По имеющимся на 23:45 мск сведениям, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом частный жилой дом, расположенный на улице Декабристов в Советском районе Макеевки. В результате атаки была ранена несовершеннолетняя 2011 года рождения.

14 мая сообщалось, что удар украинского беспилотника по торговому центру в Каменке-Днепровской Запорожской области привел к ранению местного жителя.

11 мая мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил о ранении подростка при атаке украинского беспилотного летательного аппарата.

5 мая сообщалось, что женщина пострадала в результате прямого попадания украинского дрона в жилой дом в Горловке.

Ранее в ДНР при атаке со стороны ВСУ пострадали восемь сотрудников экстренных служб.

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