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Силы ПВО с начала перемирия сбили более 50 украинских беспилотников вне зоны СВО

Минобороны: силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников вне зоны СВО с 8 мая
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны сбили 58 украинских беспилотников вне зоны СВО с 8 мая. Об этом сообщили в пресс-служба Минобороны РФ.

Перемирие действовало с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая. Его инициатором выступил президент России Владимир Путин, предложивший временное прекращение огня в конце апреля. Однако уже 3 мая украинский лидер Владимир Зеленский публично отверг эту инициативу.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери, пытаясь напасть на госграницу России во время майского перемирия.

Среди прочего президент указал, что Украина предприняла пять тысяч попыток нападения на государственную границу РФ после объявленного режима прекращения огня в честь пасхального перемирия. Российский лидер отметил, что Украина систематически саботировала российские инициативы по прекращению огня в ходе специальной военной операции.

Ранее в Кремле заявили, что Зеленский не проявил готовности к переговорам.

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