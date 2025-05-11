Путин раскрыл потери ВСУ при нарушении майского перемирия

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери, пытаясь напасть на госграницу России во время майского перемирия. Об этом российский лидер заявил в ходе ночной пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.

Российский лидер рассказал, что во время объявленного майского перемирия ВСУ предпринимали попытки проникнуть на территорию России в районе Курской области и Белгородской области, но все эти атаки были отбиты.

Также глава государства сообщил о том, что военные специалисты выразили мнение, что все украинские атаки не имели никакого военного значения, они проводились исключительно по политическим соображениям.

«Противник понес очень большие потери», — резюмировал Путин.

Среди прочего президент указал, что Украина предприняла пять тысяч попыток нападения на государственную границу РФ после объявленного режима прекращения огня в честь пасхального перемирия. Российский лидер отметил, что Украина систематически саботировала российские инициативы по прекращению огня в ходе специальной военной операции.

Перемирие действовало с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая. Его инициатором выступил Путин, предложивший временное прекращение огня в конце апреля. Однако уже 3 мая украинский лидер Владимир Зеленский публично отверг эту инициативу.

Ранее Путин отпустил журналистов «с Богом» после ночного заявления.