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Путин раскрыл потери ВСУ при нарушении майского перемирия

Путин: ВСУ понесли серьезные потери из-за нарушения трехдневного перемирия
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери, пытаясь напасть на госграницу России во время майского перемирия. Об этом российский лидер заявил в ходе ночной пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.

Российский лидер рассказал, что во время объявленного майского перемирия ВСУ предпринимали попытки проникнуть на территорию России в районе Курской области и Белгородской области, но все эти атаки были отбиты.

Также глава государства сообщил о том, что военные специалисты выразили мнение, что все украинские атаки не имели никакого военного значения, они проводились исключительно по политическим соображениям.

«Противник понес очень большие потери», — резюмировал Путин.

Среди прочего президент указал, что Украина предприняла пять тысяч попыток нападения на государственную границу РФ после объявленного режима прекращения огня в честь пасхального перемирия. Российский лидер отметил, что Украина систематически саботировала российские инициативы по прекращению огня в ходе специальной военной операции.

Перемирие действовало с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая. Его инициатором выступил Путин, предложивший временное прекращение огня в конце апреля. Однако уже 3 мая украинский лидер Владимир Зеленский публично отверг эту инициативу.

Ранее Путин отпустил журналистов «с Богом» после ночного заявления.

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