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МВД проверяет информацию о побеге военных из части в Краснодаре

МВД Краснодара заявило, что проверяет информацию о побеге военных в Краснодаре
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Владимир Астапкович/РИА Новости

МВД Краснодара проверяет информацию о возможном побеге военнослужащих из воинской части в городе. Об этом сообщили RT в ведомстве.

Накануне вечером Baza сообщила, что российские военные со статусом СОЧ (самовольное оставление части. — «Газета.Ru») попытались сбежать из воинской части в Краснодаре. По информации канала, в одной из местных военных комендатур, в специально огороженном месте содержатся военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть. Вечером 18 апреля порядка 100 таких военнослужащих сломали забор территории, где они находились, и проникли на территорию комендатуры. Территория комендатуры была оцеплена бойцами Росгвардии и полицейскими, говорилось в публикации Baza.

Чуть позже канал написал, что семеро военнослужащих покинули территорию комендатуры и самовольно оставили воинскую часть. По данным Baza, четверых военнослужащих поймали сразу, еще трое продолжают скрываться.

Ранее российский срочник сбежал из воинской части ради шашлыка.

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