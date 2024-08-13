Российский срочник сбежал из воинской части ради шашлыка

В Челябинской области срочник самовольно оставил службу и получил наказание. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Инцидент произошел 7 июля текущего года. Согласно материалам дела, рядовой М. оставил воинскую часть в городе Чебаркуль на три часа. В это время молодой человек поехал жарить шашлыки.

После выявления факта грубого нарушения Федерального закона «О статусе военнослужащих» мужчине назначили дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на 20 суток с содержанием на гауптвахте.

До этого прокуратура Якутии сообщила о задержании 26 солдат, оставивших воинские части. В ведомстве отметили, что военнослужащие хотели покинуть территорию сборного пункта, якобы выпив спиртные напитки.

Ранее в России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен.