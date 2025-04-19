СМИ назвали число сбежавших военных в Краснодаре

В Краснодаре семеро военнослужащих покинули территорию комендатуры и самовольно оставили воинскую часть. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По его данным, четверых военнослужащих поймали сразу, еще трое продолжают скрываться. Предварительно, они не вооружены.

Накануне вечером Baza сообщила, что российские военные со статусом СОЧ (самовольное оставление части. — «Газета.Ru») попытались сбежать из воинской части в Краснодаре. По информации канала, в одной из местных военных комендатур, в специально огороженном месте содержатся военные, которые самовольно оставили воинскую часть. Вечером 18 апреля порядка 100 таких военнослужащих сломали забор территории, где они находились, и проникли на территорию военной комендатуры. Территория комендатуры была оцеплена бойцами Росгвардии и полицейскими, говорилось в публикации Baza.

Ранее россиянин решил пойти в армию, но купил наркотики и попал в колонию.