СМИ: около 100 российских военных попытались сбежать из воинской части

В Краснодаре около 100 российских военных со статусом СОЧ (самовольное оставление части. — «Газета.Ru») попытались сбежать из воинской части. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По его информации, в одной из местных военных комендатур, в специально огороженном месте содержатся военные, которые самовольно оставили воинскую часть. Вечером 18 апреля порядка 100 таких военнослужащих сломали забор территории, где они находились, и проникли на территорию военной комендатуры, сообщает Baza.

«По предварительной информации, «СОЧники» не были вооружены, также обошлось без жертв и пострадавших», — говорится в публикации.

Неизвестно, смог ли кто-то из них покинуть воинскую часть.

Как отмечает канал, бойцы Росгвардии и полицейские оцепили территорию военной комендатуры.

До этого депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что четыре воинских части «потеряли» между собой военнослужащего, участника СВО, из-за чего тот лишился выплат и был объявлен в розыск как самовольно оставивший часть.

Ранее бойца СВО объявили дезертиром и лишили выплат во время выполнения задач на передовой.