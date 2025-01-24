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Россиянин решил пойти в армию, но купил наркотики и попал в колонию

В Магнитогорске военного отправили в колонию после покупки наркотиков
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Магнитогорске мужчина решил пойти в армию, но купил наркотики и попал в колонию на годы. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, мужчина подписал контракт с Министерством обороны, однако не успел попасть в армию. Он решил приобрести пять граммов наркотических средств через мессенджер и, получив координаты закладки, отправился в лес под Миассом. Там его задержали полицейские.

После разбирательства суд признал военного виновным в незаконном обороте запрещенных веществ. Ему назначили наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Отмечается, что теперь он не сможет служить в армии.

До этого прокурора арестовали за организацию побегов военных из зоны спецоперации. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ (получение взятки).

Ранее российский чиновник получил восемь лет колонии за взятки от бизнесменов.

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