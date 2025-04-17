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Марочко сообщил о контратаках ВСУ в районе Волчанска

Марочко заявил, что ВСУ больше суток контратакуют в районе Волчанска
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Gleb Garanich/Reuters

Украинские военные в последние сутки провели ряд контратак севернее сел Волчанские Хутора и западнее Тихого Харьковской области. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, наступательные действия ВСУ были сорваны расчетами артиллерии и подразделений БПЛА российских войск.

Украинские военные после откатов, перегруппировки и восстановления боеспособности «продолжают реализовывать замысел» по захвату российских позиций, которые недавно были отбиты, рассказал эксперт.

Он добавил, что местность на данном участке фронта лесистая, на ней сосредоточена «серьезная украинская группировка».

Накануне Марочко заявлял, что после многочисленных накатов российских военных на украинские позиции юго-западнее Лозовой и в районе Зеленого Гая ВСУ были вынуждены перегруппироваться и оттянуть часть сил и средств на вторую линию обороны.

По его словам, в результате этих действий межпозиционное пространство на некоторых участках было увеличено почти до 3 км.

Ранее в России объяснили цели наступления ВС РФ в Харьковской и Сумской областях.

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