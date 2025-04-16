ВСУ потеряли первую линию обороны в районе Купянска

Марочко сообщил, что ВСУ отступили на вторую линию обороны в районе Купянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили на вторую линию обороны в районе Купянска. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«После многочисленных накатов ВС РФ на украинские позиции юго-западнее Лозовой и в районе Зеленого Гая вооруженные формирования Украины были вынуждены перегруппироваться и оттянуть часть сил и средств на вторую линию обороны. Таким образом, межпозиционное пространство на некоторых участках было увеличено почти до 3 км», — заявил Марочко.

Он добавил, что украинские военнослужащие предпринимают попытки вернуться на утраченные позиции, однако безуспешно, из-за противодействия со стороны российских БПЛА и артиллерии.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма заявил, что в Купянском районе Харьковской области российские военные уничтожили две группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее в зоне СВО ликвидировали молодого наемника из Литвы.