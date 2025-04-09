В России объяснили цели наступления ВС РФ в Харьковской и Сумской областях

Наступление ВС РФ в Харьковской и Сумской областях усилит позиции России на потенциальных переговорах с Украиной. Об этом заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с News.ru.

«Предположу, что российское наступление в Харьковской и Сумской областях призвано усилить позиции Москвы на переговорах с Украиной — занять как можно больше территорий, особенно в Харьковской области», — сказал военный.

Еще одной причиной Матвийчук назвал создание буферной зоны на территории Украины. Он считает, что ВСУ не смогут остановить продвижение российских войск из-за высоких потерь в районе Волчанска и Купянска.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВС РФ начали новое наступление на территории Сумской и Харьковской областей. По оценке военного, Россия стремится создать на территории этих регионов, а также в Черниговской области, так называемую «буферную зону».

Ранее Сырский оценил последствия появления западных «миротворцев» на Украине.